Pittemnaren klinken op de eerste dag van het jaar Joris Defour

01 januari 2019

17u26 0 Pittem

Het is een traditie dat de Pittemnaren op de eerste dag van het jaar nieuwjaarswensen uitwisselen op uitnodiging van het gemeentebestuur. De eerste keer had dit plaats in 2000 zodat men nu aan de twintigste editie toe was.

De voorbije twintig edities was het ook telkens de Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver die instond voor de bediening om de honderden aanwezigen te voorzien van frisse drankjes of koffie en soep. Ook voor hen was het een jubileumeditie. Alle aanwezigen kregen zelfs een stuk lekkere pizza aangeboden. Belangrijke aanwezige was Marc Ballekens die vorige maand nog werd verkozen tot deken van de Sint-Elooisgilde. Het wordt een belangrijk jaar voor de deken die op 15 juli aanstaande wordt gehuldigd op Zotte Maandag. Hij leerde alvast de knepen van het vak en mocht zijn eerste pintjes tappen in bijzijn van voorzitter Pascal De Jaeghere en dirigent Luc Dewitte van de Pittemse fanfare. Hij zocht ook reeds toenadering tot de aanwezige persmensen en trakteerde de plaatselijke persmensen Kurt Van Eenooghe en ook Joris Defour van deze krant. Nog 195 dagen en dan mag Marc op Zotte Maandag nog eens de hele gemeente trakteren.