Pittemnaar Yuri Demeyer brengt unieke cider op de markt Redactie

08 december 2018

23u02 0 Pittem Zaterdagavond werd in De Blekerij in Pittem een uniek product boven de doopvont gehouden, Emmy’s, een Belgische cider van Yuri Demeyer. Yuri startte twee jaar terug ook al met een eigen gin, Crazy Monday Gin.

De 31-jarige Yuri Demeyer uit de Dasbosstraat heeft zijn eigen bedrijf van dakwerken maar stortte zich twee jaar terug in de wereld van de gin. Intussen is zijn Carzy Monday Gin een gevestigde waarde geworden waarmee hij zelfs dit jaar twee prestigieuze prijzen won, op de World Gin Awards in Londen en op de China Wine and Spirit Awards in China. “Na een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk en ook Normandië geraakte ik in de ban van de cider. Cider was lange tijd een drank die kon concurreren met bier, tot het begin de jaren 1900 in onbruik kwam. De drank op basis van appel is echter aan een revival toe, en na een bezoek aan een beurs in Londen begin ikzelf met dezelfde producent van mijn gin, te experimenteren met een eigen brouwsel.”, vertelt Yuri Demeyer aan de zijde van zijn vriendin Lisa Declerck bij de voorstelling van de nieuwe drank.

Er wordt gestart met twee samen, abrikozen en limoen

Uiteindelijk komt hij nu met twee smaken op de markt, de Emmy’s apricot op basis van abrikozen en met een alcoholgehalte van 4,5% en de Emmy’s fresh lemon & mint met de smaak van limoen met een alcoholgehalte van 1,9%. Het was ook nog zoeken naar een gepaste naam, en daarvoor werd bewust gezocht naar een vrouwennaam met een jonge ondertoon. Heel wat namen bleken beschermd, tot hij uitkwam bij Elly of Emmy. Het werd uiteindelijke Emmy, “Het straalt een eigen karakter uit en het bekt ook goed. Ik heb deze naam ook meteen Europees laten beschermen.” aldus Yuri. Vanaf heden zal de drank aangeboden worden via de betere drankenhandel, om nadien ook in horecazaken te worden aangeboden. Het is eveneens de bedoeling om op termijn nog andere smaken toe te voegen aan het gamma cider. Emmy’s is de vierde Belgische cider, naast die van Stassen, Stella en Ruwet. In de handel zal een flesje tussen de 1,70 en 2 euro kosten.