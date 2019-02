Pittemnaar bereidt zich voor op wereldstunt: “Iedereen acht het onmogelijk, maar wij willen bewijzen dat je kunt stunten met een zijspanmotor” Sam Vanacker

14u48 0 Pittem Een wereldstunt met een zijspanmotor. Ervaren motorcrossers Jason Van Daele en zijn Nederlandse collega Robbie Bax zijn vastberaden daarin te slagen. Als het hen lukt, hebben ze een wereldprimeur beet. “Iedereen zegt dat het niet kan, wij gaan bewijzen dat het wel kan.”

De twee waaghalzen zijn volop aan het trainen voor hun halsbrekende stunt op een verlaten industrieterrein in Pittem. “Solostunts in het motorcrosscircuit zijn niet ongewoon., maar stunts met een zijspanmotor zijn ongezien. Niemand heeft het ooit geprobeerd”, vertelt Pittemnaar Jason Van Daele. “Wij willen aantonen dat het wel kan.” Jason (28) is geen onbekende in het wereldje van de motorcross. Hij begon met crossen op zijn vijftiende en in 2011 nam hij deel aan zijn eerste WK. Drie keer werd hij Europees kampioen met het Belgische team. Sinds 2016 liet Jason door een blessure het competitiecrossen achter zich, maar in augustus 2018 kreeg hij groen licht van de dokter en klom hij weer op de motor.

Luchtkussen

Met een ambitieus plan in het achterhoofd. “In tegenstelling tot bij een gewone motor heb je bij een zijspan drie zwaartepunten waarmee je rekening moet houden. Daarom is landen na een sprong veel moeilijker. Maar niet onmogelijk. En dat wil ik bewijzen. Ik ben met mijn idee gaan aankloppen bij een Nederlandse firma die grote luchtkussens maakt voor stunts en ze sprongen meteen mee op de kar. We hebben nu een airbag van 15 op 25 meter klaarliggen op een verlaten industrieterrein en we hebben zelf een schans van 3,2 op 6 meter gemaakt”, gaat de Pittemnaar verder.

In april bevalt mijn vriendin van ons tweede kindje. Het risico houden we dan ook zo beperkt mogelijk Jason Van Daele

“We doen geen half werk. We filmen elke training en analyseren telkens de beelden. Daarna is het een kwestie van rekenen, meten en tellen. Zo voeren we telkens kleine aanpassingen uit. We hebben alles onder controle. We dragen ook altijd een harnas en beschermende kledij. In april bevalt mijn vriendin van ons tweede kindje. Een machine van tweehonderd kilogram op mijn nek krijgen, vermijd ik dus liever. We zijn er nog niet uit wanneer we de stunt effectief gaan proberen, maar de trainingen verlopen veelbelovend. Waarschijnlijk gaat het binnenkort gebeuren. Pas als alles volledig onder controle is, gaan we voor een plaatsje in de geschiedenisboeken.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.