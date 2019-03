Pittem zoekt vrijwilligers voor zwerfvuilactie Sam Vanacker

07 maart 2019

Tussen 16 en 30 maart organiseert het gemeentebestuur samen met IVIO en Mooimakers.be een grote lenteschoonmaak in Pittem. Bedoeling is dat iedereen die wil helpen zich inschrijft en een zelf gekozen gebied opruimt. Op 30 maart organiseert de gemeente om 11 uur een slotevent op de parking van de sporthal in de Egemstraat waarbij alle ingezamelde vuil gratis in een container kan gedeponeerd worden. De lenteschoonmakers krijgen gratis opruimmateriaal (vuilzakken, handschoenen, een grijpstok en een fluojasje) zolang de voorraad strekt. Inschrijven kan via www.pittem.be/nl/nieuws/grote-lenteschoonmaak-van-16-tot-en-met-30-maart-2019