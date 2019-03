Pittem zet producten van eigen bodem in de kijker met boerenmarkt Sam Vanacker

26 maart 2019

15u04 0 Pittem Naar aanleiding van de provinciale campagne rond de Week van de Korte Keten wordt in Pittem een nieuw project opgestart. Bedoeling is het aanbod van lokale land- en tuinbouwers te bundelen en bekender te maken bij het publiek. Op zaterdag 11 mei wordt het startschot gegeven met een boerenmarkt.

“In een landbouwgemeente als Pittem zijn er verschillende mogelijkheden om met een korte keten te werken en dus starten we samen met Unizo, het 11.11.11-comité, de Landelijke Gilde, KVLV en de gemeentelijke milieuraad een nieuw project op”, legt schepen van Landbouw en Lokale Economie Chris Marreel (CD&V) uit. “Door de schakels tussen producent en consument te beperken, krijgen we meer verse producten, minder transport en minder belasting voor het milieu. Niets dan voordelen. In eerste instantie willen we de land- en tuinbouwers samenbrengen in een foldertje. We gaan ook een korte ketenpagina op de gemeentelijke website plaatsen en zullen ook via Facebook en het infoblad het project in de verf zetten. In de Week van de Korte Keten lanceren we een eerste korte ketenmarkt op zaterdag 11 mei van 10 tot 12 uur. Daar kunnen de deelnemers hun producten verkopen of proevertjes aanbieden.”

De schepen benadrukt wel dat een wekelijkse boerenmarkt in Pittem niet aan de orde is. “Als de korte ketenmarkt een succes wordt, kunnen we dat nog wel eens overdoen, maar een wekelijkse boerenmarkt, zoals in Tielt of Roeselare, is niet de bedoeling.”

Inschrijven kan nog tot 19 april op www.pittem.be.