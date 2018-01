Pittem nu juist geschreven op gedenkplaat Amerikaanse oorlogsheld 31 januari 2018

02u48 0 Pittem De oud-strijdersbond heeft een gedenkplaat overhandigd aan de Ralph Talbot School in Amerikaanse Weymouth, als herinnering aan 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog én de link met Pittem.

Het Amerikaanse Marine Corps voerde op 14 oktober 1918 zijn eerste raid uit: een luchtaanval op het station van Tielt. Maar bij terugkeer naar de basis in Frankrijk werden de piloten beschoten door Duitse toestellen. Ralph Talbot en zijn schutter Guy Robinson gingen het gevecht aan en overleefden het. Talbot schreef nadien in zijn verslag dat het luchtgevecht boven 'Pitthem' gebeurde. Na de oorlog kregen beide piloten de Medal of Honor van het Amerikaanse Congres, maar in alle documenten is sprake van 'Pittham'.





In Weymouth, Massachusetts, waar Ralph Talbot vandaan kwam, is de piloot een legende. Zo zijn er een straat, school en amfitheater naar hem vernoemd. Vorig jaar werden nog gelijktijdig tentoonstellingen rond Ralph Talbot opgezet in Weymouth en in Pittem. Pittemnaar Paul Callens van Familiekunde Tielt kon zich bij een bezoek aan Weymouth vorig jaar evenwel vergewissen van de verkeerde schrijfwijze van 'Pittem', zodat het voor Amerikanen niet mogelijk was de juiste gemeente op te zoeken. Daarom trok de oud-strijdersbond nu naar Weymouth met een 'aangepaste' gedenkplaat, waarop 'Pittem' juist geschreven staat. En deze keer was onderaan 'Pittem' juist geschreven zodat ze nu ook weten waar ze de gemeente kunnen vinden. Ook in de registers van de militaire begraafplaats Arlington Cemetery in Washington kon Paul Callens de naam laten aanpassen. (DJP)