Paardenveulen te winnen op prijskamp 02 augustus 2018

Op halfoogst, dit jaar woensdag 15 augustus in de namiddag, is er opnieuw de prijskamp van het warmbloedpaard op de weide van de familie Lannoo in de Posterijlaan. Het is de 57ste editie van de prijskamp waarbij een 75-tal paarden worden gekeurd in verschillende categorieën. De wedstrijd is in handen van het Belgisch Warmbloedpaard in samenwerking met de Landelijke Rijvereniging Pittem. De toegang is gratis en alle aanwezigen kunnen een lotje kopen om zo een veulen te winnen met toch een waarde van ongeveer 2.500 euro. (DJP)