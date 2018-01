Oudercomité De Akker organiseert beurs 30 januari 2018

Het oudercomité van basisschool De Akker organiseert in het weekend van 3 en 4 februari een beurs voor creatieve mensen, de week daarop is het hun carnavalstocht. Op zaterdag 3 februari van 10 tot 18 uur en op zondag vanaf 9 uur is er de eerste Crea-Boutique in De Magneet . De beurs telt 21 standhouders. Er zijn ook tal van workshops. Men kan er kennismaken met haarvlechten, artistieke betonwerken of meditatie. Op zondag is er vanaf 9 uur een ontbijtbuffet. Gratis toegang. (DJP)