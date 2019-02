Oudercomité basisschool Egem schenkt digitaal bord aan school Joris Defour

22 februari 2019

16u46 0 Pittem Basisschool De Akker aan de Molenakker in Egem heeft een mooie schenking gekregen van het oudercomité van de school. Ze konden met de organisatie van verschillende acties een digibord aan de school schenken.

“We schenken een mobiel digibord van 3.300 euro dat op de benedenverdieping kan worden ingezet in alle kleuterklassen, maar ook in de sportles om bijvoorbeeld een bepaalde sport te illustreren met een filmpje. Ook voor personeelsvergaderingen en ouderavonden kan het gebruikt worden. De school heeft al zulke borden voor de lagere schoolkinderen, maar het stond nog op het verlanglijstje voor de kleuterklassen en sportleerkrachten en voor algemeen gebruik”, verklaart Alien Debever namens het oudercomité. Het oudercomité werd opgericht in 2015 om de school te helpen en te ondersteunen. Acties zijn jaarlijks het vaderdagontbijt en ook op de rommelmarkt in augustus staan ze met een drankstandje.

Carnavalegem

De eerste activiteit die nu op het programma staat, is de derde editie van Carnavalegem op vrijdag 1 maart. Vorig jaar mocht de school tweehonderd deelnemers verwelkomen, het dubbele van de eerste editie. Het thema dit jaar is ‘fluo’ voor een goede zichtbaarheid in het verkeer. Zowel kindjes als volwassenen mogen zo fluo en verlicht mogelijk aangekleed zijn. De start is tussen 18.30 en 19.30 uur aan De Akker voor een wandeling van vijf kilometer met verschillende stops met een drankje en een hapje. Eindigen doen ze aan school met frietjes en de mogelijkheid om iets te drinken, ook een dessertje is voorzien. Achteraf is er een afterparty voor de kinderen en nieuw dit jaar is een fotozoektocht langs het parcours. Inschrijven bij Lensy op 0475/33.74.55 of Kelly op 0472/59.25.44.