Oppositie wil nadenken over toekomst van Pittemse kerken Sam Vanacker

02 april 2019

10u38 0 Pittem Oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem wil dat er nagedacht wordt over nieuwe invullingen voor de kerken in Pittem en Egem.

In zowel de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Pittem als in de Sint-Germanuskerk in Egem vinden nog altijd liturgische vieringen plaats. “We gaan de rekeningen goedkeuren, maar feit is dat ook bij ons het kerkbezoek terugloopt. We moeten ons durven afvragen hoe lang we nog geld kunnen blijven stoppen in de kerkfabrieken”, zegt raadslid Kaat De Waele (NPE). “We willen dat er rond de tafel gezeten wordt met het kerkbestuur en dat er een kerkenbeleidsplan opgesteld wordt. Een boerenmarkt of skatepark in de kerk onderbrengen wordt moeilijk, maar er moet op zijn minst nagedacht worden over de toekomst.”

Volgens burgemeester Ivan Delaere (CD&V) ziet de gemeente nu al nauwgezet toe op de uitgaven van de kerkfabrieken. “Beide kerken vallen onder het decanaat van Tielt en daar werd besloten dat de dienst in beide kerken voorlopig behouden blijft, al zou de kerk van Egem wel een nevenbestemming kunnen krijgen. Maar op lange termijn staan we inderdaad voor een vraagteken, al is dat op dit moment nog koffiedik kijken. De kerkfabrieken staan in elk geval open voor overleg.”