Ook vandaag voetbal op groot scherm 10 juli 2018

02u37 0

Ook vanavond zal de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk uitgezonden worden op een groot scherm in Pittem. Alle supporters zijn weer welkom op de vernieuwde site aan de Eikeldreef om de wedstrijd te volgen vanaf 20 uur. Voor deze wedstrijd werd zelfs een nieuw scherm aangeleverd met een nog betere kwaliteit dan het vorige. De eerste match die werd uitgezonden tegen Brazilië van vrijdagavond was een onverhoopt succes, zodat het organiserende gemeentebestuur en de Sint-Elooisgilde mede op vraag van de toeschouwers niet anders konden dan een vervolg aan het initiatief te breien. Dus ook nu iedereen naar de koer van de oude jongensschool in de Eikeldreef, waar opnieuw een fris pintje zal geserveerd worden. Voor de hongerigen zal er zelfs een lekkere braadworst ter beschikking zijn. (DJP)