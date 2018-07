Ook Pittem heeft zijn groot scherm 05 juli 2018

Vrijdag in de vooravond is er de opening van de Godelievekermis in Pittem. Op het programma staat de prijsuitreiking van de tekenprijskamp en de opening door genodigden met de plaatselijke fanfare. Bij opmaak van het programma was niet geweten dat de Rode Duivels die avond tegen Brazilië zouden spelen. Na heel intens zoekwerk kon het gemeentebestuur in samenwerking met de Sint-Elooisgilde waarschijnlijk het allerlaatste beschikbare groot scherm van 15 m² op de kop tikken. Ook Pittem kan nu vrijdagavond voor de eerste keer in openlucht naar de voetbalmatch kijken in de eigen gemeente. De locatie is het vernieuwde plein aan de Eikeldreef op de site van de vroegere jongensschool, op een boogscheut van de Markt. Iedereen is er welkom om de wedstrijd te volgen en hopelijk de Rode Duivels te zien winnen. De Sint-Elooisgilde zorgt voor frisse pintjes en misschien ook een hapje. Voor Pittem een meevaller en meteen een mooie afsluiter van de opening van de veertiendaagse kermis. (DJP)