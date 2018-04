Ontmoet 'levende boeken' psychiatrisch centrum 09 april 2018

02u30 0 Pittem In de bib van Pittem kan je op donderdag 26 april tussen 17 en 20 uur kennismaken met 'De Levende Bibliotheek'.

Het bijzondere initiatief is een samenwerking tussen het gemeentebestuur en de kliniek Sint-Jozef, rond bepaalde thema's uit de geestelijke gezondheidszorg.





Gemeente en Sint-Jozef proberen de werking van de kliniek als centrum voor psychiatrie en psychotherapie meer zichtbaar en begrijpbaar maken. In 'De Levende Bibliotheek' kan je in gesprek komen met 'levende boeken', namelijk medewerkers en ex-patiënten van kliniek Sint-Jozef. De onderwerpen zijn hoop, verlies, veerkracht en psychische kwetsbaarheid. Er zijn 12 'levende boeken' aanwezig, die vooraf een tipje van de sluier lichten op www.sintjozefpittem.be/openboek.





Daarbij staat iedere deelnemer getoond op een voor- en achterflap zoals van een boek. Via de website of in de bib zelf kan je eveneens een plaatsje reserveren. De toegang is gratis. (DJP)