Ontbijtverhalen in zaal Broeders Maristen 17 februari 2018

Morgen organiseert KWB voor de 13de keer haar ontbijtverhalen in de zaal Broeders Maristen. Men start om 9 uur met een ontbijt met koffiekoeken en koffie of fruitsap. Daarna komen drie sprekers aan het woord. Tom Boldens en zijn Griekse vriendin Asimina Hasta bijten de spits af. Beiden werken in de toeristische sector in Griekenland en komen overwinteren in Pittem. De tweede spreker is Gisèle Gardeyn-Debever, actief in de Egemse parochie, koersliefhebber, bestuurslid van diverse verenigingen en jarenlang actief in de politiek. Laatste in de rij is Jan Goossens, lokale medewerker van De Weekbode die het zal hebben over zijn drijfveren om als journalist te werken en over de rust die hij vindt in zijn grote hobby, het duiken.





(DJP)