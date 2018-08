Nostalgie op vijfde Achielle's Retro Ride 31 augustus 2018

02u30 0 Pittem Op zondag 9 september is er de vijfde en voorlopig laatste editie van de Achielle's Retro Ride. Ook nu verwacht men een 150-tal goedgeklede deelnemers aan de fietsenfabriek aan de Brugsesteenweg in Egem.

De Achielle's Retro Ride is een leuke fietsrit in retro- stijl en wordt georganiseerd door het familiebedrijf Oosterlinck die de Achielle's fietsen vervaardigt en verkoopt.





Dresscode

Tijdens de komende Achielle's Retro Ride rijden de deelnemers rond met hun eigen Achielle of ze kunnen er eentje huren. De dresscode is ook van belang, de bretellen komen boven, de tweed vest, het retroshirt en de vintagejurk.





Het resultaat is een groep goedgeklede mannen en elegante dames. De kinderen zijn ook welkom tijdens de tocht. In de voormiddag is er voor de geïnteresseerden een rondleiding in het fietsenatelier en 's middags kan men voor de start een boterham met Flandrien kaas en soep eten.





Kasteelpark

De rit start rond 13 uur voor ongeveer 30 kilometer met een stop in restaurant 't Hazeveld in Ardooie en het Kasteelpark in Zwevezele, waar steeds een hapje en drankje is voorzien. Bij aankomst in het atelier wacht er een aperitief met daarna frietjes. Deelnemen kost 20 euro, meer info op retroride@achielle.be.





(DJP)