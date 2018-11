Norbert Thorrée overleden 24 november 2018

In de nacht van donderdag op vrijdag is Norbert Thorrée op 69-jarige leeftijd overleden in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Hij is een gekend figuur in Pittem, hij zat er 24 jaar in de politiek en was er 36 jaar sportfunctionaris.





Norbert werd op 14 augustus 1949 geboren en is de echtgenoot van Marie-Anne Monteyne. Hij was bediende bij staaldraadproducent Bekaert tot hij in 1973 door wijlen burgemeester Leopold Gelaude gevraagd werd om de gemeentelijke sportinfrastructuur te runnen. Norbert leidde 36 jaren de sportdienst. In 2009 ging hij met pensioen. Hij was ook politiek actief en werd in 1970 verkozen op de toenmalige ACW-lijst en was 12 jaar gemeenteraadslid.





Daarna was hij ook nog eens 12 jaar van 1983 tot 1995 voorzitter van het OCMW. Norbert laat drie kinderen na, Mieke, Lieven en Annelies, en vijf achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid voor Norbert Thorrée heeft plaats op zaterdag 1 december 2018 om 12 uur in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming in Pittem.





(DJP)