NieuwPittemEgem schrijft open brief aan meerderheid 21 november 2018

De politieke partij NieuwPittemEgem (NPE) betreurt dat ze ondanks een sterk resultaat met de verkiezingen geen deel uitmaakt van de meerderheid.





Dat staat te lezen in een open brief van NPE aan het schepencollege. Op 14 oktober haalden noch CD&V (47,8 procent), noch NPE (45,8 procent) meer dan de helft van de stemmen. De lijst 8740Anders haalde 6,4 procent en ging in zee met CD&V, waardoor NPE de komende zes jaar op de oppositiebanken blijft.





En dat blijkt een bittere pil."CD&V neemt opnieuw de touwtjes in handen en gaat alle schepenposten invullen. Dit is hun recht, maar het getuigt van gebrek aan respect voor de keuze van de kiezer", klinkt het. "Met een minimaal overwicht van één zetel nemen ze een groot risico. We gaan ons echter constructief opstellen en hopen dat de meerderheid rekening houdt met onze programmapunten in hun beleid." Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) gaf eerder al aan tevreden te zijn dat hij verder kon blijven besturen, al zei hij ook verrast en ontgoocheld te zijn door het resultaat van NPE. (SVR)





