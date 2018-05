Nieuwe sportvloer 31 mei 2018

Bij renovatiewerken aan de sporthal in de Egemstraat, zal ook de sportvloer vernieuwd worden. Architect Pascal De Jaeghere maakte daarvoor een opdracht op met een prijsraming van 82.728 euro. De opdracht voorziet in de volledige vernieuwing van de vloer en de belijning in functie van de verschillende sporten die er op worden gespeeld, zoals basketbal, volleybal, badminton of minivoetbal. (DJP)