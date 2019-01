Nieuwe lessenreeks Techniekacademie start op 13 februari Sam Vanacker

18 januari 2019

In Pittem start op 13 februari een nieuwe lessenreeks van de Junior Techniekacademie. Kinderen van het derde en vierde leerjaar kunnen zich vanaf zaterdag inschrijven voor tien praktische workshops rond wetenschap en techniek. Onder begeleiding maken de kinderen vijf technische projecten, gaande van hout, mechanica en elektriciteit tot zelfs het programmeren van een robotje. De lessen vinden telkens plaats op woensdag tussen 13.30 en 15 uur in de basisschool van Egem in de Paardestraat 21. Inschrijven op www.techniekacademie-pittem.be. Deelnemen kost zestig euro, materiaal en verzekering inbegrepen.