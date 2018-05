Nieuw slagwerk voor de fanfare 26 mei 2018

De Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver Pittem vzw diende vorig jaar een projectaanvraag in bij Cera voor de vernieuwing van hun 20 jaar oude slagwerk, waarbij vooral de aankoop van een nieuw drumstel. Cera investeert in maatschappelijke projecten waaronder ook kunst en cultuur. De regionale adviesraad Tielt-Torhout kon op die manier een bedrag van 1500 euro schenken aan de fanfare om het drumstel te vervangen. Met Paul Lambrecht en Geert Van Walleghem heeft Pittem twee vertegenwoordigers in de adviesraad. Eerstgenoemde mocht dan ook namens Cera een cheque van 1.500 euro overhandigen aan het bestuur van de Pittemse fanfare. Naast een drumstel Ludwig, werden ook een gong aangekocht, congastands en klein percussiematerieel.





(DJP)