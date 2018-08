Neos zet kampioenen in de bloemetjes 08 augustus 2018

Bij seniorenvereniging Neos liep het kaartseizoen ten einde en was het tijd om de kampioenen van het afgelopen jaar te huldigen.





Bij de mannen ging de titel naar Wilfried Desmet. Bij de vrouwen mag Maria Callewaert zich een jaar lang kampioen noemen. De tweede plaats was respectievelijk voor Frans Van Hulle bij de mannen en Frieda Bogaert bij de vrouwen. Het nieuwe kaartseizoen van Neos start op 4 september in het Buurthuis in Egem.





De kaartnamiddagen vinden plaats op de eerste en tweede dinsdag van de maand.





(DJP)