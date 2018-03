Mooimakers krijgen jassen 16 maart 2018

In Pittem zijn er momenteel een achttal vrijwilligers actief als mooimaker, ze staan in voor het proper houden van een stukje straat, een buurt of een pleintje, waar ze geregeld het zwerfvuil opruimen.





De acht Pittemse mooimakers werden in de kijker gezet en beloond met een kwalitatieve blauwe jas en kregen ook heel wat opruimmateriaal mee. Algemeen directeur Frank Bulcke van IVIO bevestigde dat er vanuit de afvalintercommunale veel inspanningen worden gedaan, ook naar de scholen toe. Verder werden er mobiele camera's bij de glasbollen geplaatst. Pittem sloot zich recent dan ook aan bij de Statiegeld-alliantie.





(DJP)