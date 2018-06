Met Cultuurraad naar oorlogsmusical 13 juni 2018

02u47 0

Met de Cultuurraad van Pittem kan je mee naar de oorlogsmusical '40- '45, op vrijdag 23 november om 21 uur. Er is gekozen voor plaatsen 1ste categorie en door de groepskorting kost een kaart 62 euro. De Cultuurraad betaalt de verplaatsingskosten naar Puurs per bus, die rond 18.30 uur zal vertrekken. De inschrijvingen gebeuren via cultuurdienst@pittem.be, met vermelding van de namen van de deelnemers. (DJP)