Marc Ballekens verkozen tot deken van Zotte Maandag



Redactie

02 december 2018

12u48 0 Pittem Marc Ballekens (54) is met een grote meerderheid van 193 stemmen verkozen tot de 123ste deken van de Sint-Elooisgilde. Op Zotte Maandag, 15 juli 2019, zal hij een hele dag in de kijker staan.

Marc Ballekens woont in de Tieltstraat in het centrum van Pittem. Hij is afkomstig van Wortegem-Petegem en woont 15 jaar in Pittem. Hij is gehuwd met Mieke Delember (54) die in Pittem een apotheek uitbaat, ze hebben twee kinderen, Marieke (25) en Andreas (23). Beroepshalve is de kersverse deken strategisch directeur bij Limagrain, de Europese marktleider in productie en commercialisering van zaden voor de land- en tuinbouw. Hij is ook voorzitter van de federatie van zaadbedrijven in ons land. Zelf is hij ook nog beetje landbouwer in Wortegem. “Ik zie mijn verkiezing als een leuke bekroning om 15 jaar in Pittem te wonen, waar ik alle mogelijkheden kreeg om me te integreren. Na één jaar kwam ik al in het toenmalige Petit Comité die de krijtlijnen uitzet van de Zotte Maandagfeesten, nadien werd ik jurylid en zelfs voorzitter van de stoet.”. Marc zal nu zelf midden het feestgedruis staan als deken. Een voorkeur van vedette heeft hij ook al. “Dina Tersago geniet mijn voorkeur, ze presenteert ‘Boer Zoekt Vrouw’ en heeft op die manier affiniteit met de landbouwsector. Als het een man is, mag het Walter Grootaers zijn. Dat was ooit mijn eerste optreden op 16-jarige leeftijd, en hij zingt van Marieke, de naam van mijn dochter.