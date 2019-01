Mannen krijgen 15 en 20 maanden cel voor raid op woning Siebe De Voogt

03 januari 2019

12u37 0 Pittem Twee mannen hebben in de Brugse rechtbank 15 en 20 maanden cel gekregen voor een raid op een woning in Pittem. De feiten zouden een afrekening geweest zijn in het drugsmilieu.

Brandon V. (26) uit Tielt en Anthony D. (29) uit Ruiselede zaten in de nacht van 28 op 29 juli 2017 op café, toen ze het plan opvatten om G.N. een bezoekje te brengen. “Ze hadden met hem nog een eitje te pellen in het kader van een drugskwestie”, sprak de procureur. V. en D. sloegen met een krik een ruit in en drongen zo het huis binnen. G.N. sloot zich op in de badkamer, maar dat hield D. niet tegen. Hij trapte de deur in, sloeg de man in elkaar en zette hem een schroevendraaier op de keel. V. zat op dat moment in de vluchtwagen te wachten en kwam uiteindelijk tussenbeide. “Hij had stevig gedronken en heeft zich laten meesleuren”, pleitte z’n advocaat. “Aan de slagen zelf heeft hij niet deelgenomen.” Toch legde de rechter met 20 maanden cel de zwaarste straf op. Zijn kompaan kwam niet opdagen voor z’n proces en werd veroordeeld tot 15 maanden effectief.