Man slaat vrouw knock-out na 36 pinten 02 augustus 2018

02u43 0 Pittem Een vijftiger uit Pittem riskeert een strenge straf onder voorwaarden na buitensporig partnergeweld. Mario H. startte in 2016 een relatie met het slachtoffer maar dat liep a lgauw fout. De politie moest meermaals tussenkomen wegens geweld .

In juni escaleerde de situatie een eerste keer. H. trok toen een mes in de richting van twee agenten die hem moesten overmeesteren. Zij eisen daar nu elk 150 euro voor. Desondanks bleef de vrouw toch bij hem tot ze in juni dit jaar klappen kreeg en K.O. ging. Op dat moment besliste de onderzoeksrechter om hem aan te houden. Intussen vroeg de vrouw de echtscheiding aan en ook een contactverbod.





"Wat kan ik zeggen? Ik had 36 pinten gedronken en weet dat ik een alcoholprobleem heb. Maar dat heeft zij ook. Enkel als ze niet gedronken heeft, is ze een lieve vrouw", sprak H.. Vonnis op 13 augustus. (JHM)