Man die fietsster doodreed en vluchtte, mag wél in Frankrijk sturen 28 februari 2018

02u39 0 Pittem Een 25-jarige Fransman, die in Pittem Christiane Pieters (67) doodreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, heeft 21 maanden cel gekregen. Zijn rijverbod van 3 jaar geldt alleen in België, waardoor hij in Frankrijk wel nog mag sturen.

"Hij reed als een razende zot door Pittem en ik vraag dan ook de strengst mogelijke straf", sprak de procureur gistermorgen in de Brugse politierechtbank. Alexandre R. (25) kwam er zich zonder advocaat verantwoorden voor het dodelijke ongeval met vluchtmisdrijf dat hij op 18 november 2016 veroorzaakte langs de Brugsesteenweg in Pittem. Christiane Pieters (67) uit Pittem werd er rond 9.30 uur van haar fiets gemaaid. De vrouw was op weg naar haar dochter om chihuahua's uit de kennel te halen. Ze reed op het fietspad, toen R. een foutief inhaalmanoeuvre uitvoerde met zijn Toyota. Volgens getuigen was de man uit het Noord-Franse Tourcoing even voordien vertrokken aan het erotisch massagesalon De Chalet. "Hij kreeg na een avondje stappen ruzie met z'n vriendin", aldus de procureur. "Het meisje liep weg en hij ging haar compleet hysterisch zoeken."





Brief aan dochter

Na het ongeval bleef R. nog even kijken hoe passanten Christiane de eerste zorgen toedienden. Bij aankomst van de hulpdiensten sloeg de man op de vlucht. De Pittemse zou uiteindelijk ter plaatse overlijden. R. belde even verderop een taxi, die hem naar huis voerde. Pas 24 uur later gaf de Fransman zich aan bij de politie. Hij zat uiteindelijk 1,5 maand in voorhechtenis en werd vrijgelaten na betaling van een borgsom van 10.000 euro. "Ik was compleet van de kaart en heb echt wel spijt", zei R. gisteren aan politierechter Peter Vandamme. Alleen omdat de twintiger na de feiten een brief met spijtbetuigingen richtte aan de dochter van Christiane, legde de rechter hem niet de maximumstraf op. Naast de celstraf van 21 maanden kreeg R. 3 jaar rijverbod en 3.600 euro boete, waarvan 600 met uitstel. Het rijverbod geldt volgens de wet alleen in België, waardoor R. in Frankrijk wel nog met zijn wagen kan rijden. (SDVO)