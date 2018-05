Maakte lasagne tientallen kinderen ziek? TRAITEUR WIL OORZAAK SALMONELLABESMETTING KENNEN HANS VERBEKE LIEVEN SAMYN

02u52 0 Pittem Minstens zeventig kinderen tussen vier en elf jaar oud die vrijdag dezelfde schoolmaaltijd aten, zijn het slachtoffer geworden van een salmonellabesmetting. Ongeveer een derde moest worden opgenomen in het ziekenhuis. "Dit raakt ons tot het diepst van onze ziel", klinkt het bij de traiteur.

Toen dinsdag 30 kinderen van de vrije basisschool in Pittem en 14 leerlingen van de Sint-Amandusschool in Meulebeke afwezig waren door ziekte, sloeg de directie van de scholengemeenschap basisonderwijs Meulebeke-Pittem alarm bij het CLB en het FAVV. "Na de eerste testen wisten we dat het om salmonella ging", zegt coördinerend directeur Bald Vandekerckhove. "Hoewel niks vaststaat op dit moment, was de link met de schoolmaaltijd snel gelegd. Verwonderlijk want we werken al lang met dezelfde leverancier en nooit waren er problemen." Ook in de de basisschool De Wingerd/De Zon in Ingelmunster en in de Taborschool van Lotenhulle, vlak over de provinciegrens, bleken enkele tientallen leerlingen ziek. Zeventig slachtoffertjes in totaal, waarvan zowat een derde moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Zoë Dejonckheere uit Pittem is een van hen. Het meisje van 4 werd zondagnacht ziek. "Ze moest braken en maakte hoge koorts", vertelt mama Ellen Verhelle (33). "Omdat haar broertje een keelontsteking had en zij zowat dezelfde symptomen, dacht ik aanvankelijk in die richting. Maandag was ik met haar naar de dokter geweest, maar omdat haar toestand bleef verslechteren, trok ik woensdag nog eens naar de kinderarts. Die verwees ons onmiddellijk door naar het ziekenhuis." Zoë moet er nu weer op krachten komen, want de kleuter is fel verzwakt. "We konden er nog net bij, op de kinderafdeling", zegt Ellen. "Daarna werd een opnamestop ingevoerd." Die is intussen weer opgeheven omdat een viertal kinderen gisteren het ziekenhuis mocht verlaten. Blijft de hamvraag: hoe is de salmonellabesmetting ontstaan? "Het is ook voor ons een compleet raadsel", zegt de 32-jarige zaakvoerder van het traiteursbedrijf dat instaat voor de schoolmaaltijden. "Wij hopen dat de zieke kinderen er snel weer bovenop komen. Veertig jaar geleden heeft mijn vader deze zaak uit de grond gestampt. Nooit eerder is ons iets dergelijks overkomen. Wij leveren elke dag 11.500 maaltijden aan scholen en bedrijven. Duizenden mensen hebben dus vrijdag van onze kraakverse lasagne gegeten. We werken nu intensief samen met het FAVV, in de hoop zo snel mogelijk klaarheid te krijgen over de salmonellabesmetting. Als blijkt dat er zich een fout heeft voorgedaan in de productie, zullen we ons bedrijf leegmaken en alles tot in het kleinste hoekje laten ontsmetten. Zo'n operatie zou een pak geld kosten, daar zijn we ons van bewust. Het zij zo. Als bedrijf met een onberispelijke reputatie willen we onze klanten recht in de ogen kijken", besluit de man.