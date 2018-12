Lydie van café De Rysselende viert 90ste verjaardag achter de toog van haar café Joris Defour Pittem Belgium

16 december 2018

16u39 0 Pittem Cafébazin Lydie Sabbe uit Pittem vierde zondag haar negentigste verjaardag. Elke dag nog staat de dame achter haar toog van café De Rysselende aan de Brugsesteenweg in Pittem. “Pas wanneer ik de bakken bier niet meer uit de kelder krijg, zal ik aan stoppen beginnen denken”, zegt ze.

Lydie Sabbe werd geboren op ‘de Krieke’ als dochter van een veehandelaar. In 1953 trouwde Lydie met André Missinne en ze begonnen een vlashandel aan de Brugsesteenweg, waar Lydie nu nog woont. Ze kregen twee kinderen: Marleen en Frank. “Twintig jaar handelden we in vlas. We gingen tot in Normandië en Holland om vlas te slijten, een harde stiel”, weet Lydie nog. Haar man André werd in 1973 allergisch aan stof en kon de vlashandel niet verderzetten, hij overleed in 1982 aan longkanker. “We waren te weet gekomen dat de weegbrug van Remi François in de Stationsstraat over te nemen was. Mijn man was aanvankelijk niet enthousiast, maar mijn dochter Marleen overtuigde hem. Ze wilde kapster worden en zag het vlaswerk niet meer zitten. In 1973 trokken we naar café Terminus”, vertelt Lydie. Het werd het begin van haar carrière als cafébazin.

Een jaar na het overlijden van haar man op 11 november 1982, trok Lydie de deuren van café Terminus dicht en verhuisde naar de Brugsesteenweg waar ze ooit opgroeide. Hier opende ze café De Rysselende. De Rysselende was ook begin de jaren tachtig de thuisbasis van de lokale Radio Magic, die achteraan was gehuisvest in een aanpalende berging. De mooiste herinneringen heeft Lydie aan de kampioensfeesten van de biljart, eten en dan vieren.

Twintig jaar terug kreeg Lydie de diagnose borstkanker, maar na 35 bestralingen werd ze genezen verklaard. Vier jaar geleden moest ze dan afscheid nemen van haar dochter Marleen. “Er zijn al veel klanten eerder gestorven dan ik”, zegt ze. Ze rijdt nog steeds met de wagen. In de 45 jaar dat ze cafébazin is, ging ze nooit op reis. “Mijn enige reis was op huwelijksreis, met een boemeltrein naar Lourdes.” Lydie hoopt nog vele jaren café te mogen houden. Op de drukste momenten in het weekend krijgt ze hulp van haar schoondochter Marleen. Haar café is ook gekend voor de lage prijzen. Tot 10 jaar geleden kon je er voor 1 euro een pintje drinken, nu is het 1,50 euro geworden. Op haar verjaardag kreeg ‘mémé café’ het bezoek van haar zoon Frank, de vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.