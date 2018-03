Luc en Nathalie zijn kampioen 06 maart 2018

De Torenhofstoters vierden hun biljartkampioenen. Bij de mannen ging de titel naar Luc Bruneel, hij haalde het nipt van Mark Declercq die met evenveel punten eindigde. Op de derde plaats kwam Jean Kuylle. Verder in de uitslag Jacky Vandecaveye, Chris Cappelle, Luc Ervinck en Norbert Casier. De rode lantaarn was voor Jean-Pierre Pieters. Er was maar één dame in het gezelschap, Nathalie Deruddere, en ze mocht zich meteen kampioene 2018 noemen.





(DJP)