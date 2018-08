Lijst 'NieuwPittemEgem' vervangt Groep2012, maar dan zonder sp.a 21 augustus 2018

02u32 0 Pittem In Pittem is een nieuwe partij geboren. Op Facebook werd de naam ook al meegegeven: NieuwPittemEgem. De lijst is een niet-partijgebonden lijst, met onafhankelijken en enkele huidige raadsleden, en vervangt het vroegere Groep 2012. Maar dan zonder sp.a.

"We maken nog niet alle kandidaten bekend. Omdat we alles als één team doen, wachten we tot iedereen terugkomt uit vakantie", zegt raadslid Kaat Dewaele van Groep2012. NieuwPittemEgem is de vervanger van Groep2012, die niet meer zal bestaan. "We treden met dezelfde mensen aan als op de lijst van Groep2012, maar dan wel zonder sp.a. De lokale sp.a heeft beslist met een aparte lijst op te komen", aldus nog Dewaele, die ook laat weten dat er nog enkele verrassende namen zullen volgen. Nog een raadslid op de nieuwe lijst is Bart Verhelle, die de overstap maakt vanuit CD&V. Christophe Vancoillie, een van de initiatiefnemers achter de nieuwe lijst: "Wij vinden dat het tijd is voor verandering, wij willen een nieuwe wind doorheen Pittem en Egem laten waaien. We doen dat met een gloednieuwe, onafhankelijke lijst. Zowel gevestigde waarden met politieke ervaring als nieuwe mensen zullen de lijst vormgeven. De komende dagen en weken zullen we de kandidaten voorstellen." Ook staat vast dat de huidige OCMW-raadsleden van Groep2012, Jeroen Delmotte en Carine Patteeuw, op de lijst staan. Alle plaatsen zijn grotendeels ingevuld, al zoekt men nog een drietal vrouwelijke kandidaten. De programmapunten? "Meer democratie, meer inspraak, meer transparantie en een duidelijke communicatie." (DJP)