Lichaam gevonden in vijver Sint-Jozefskliniek 26 maart 2018

Zaterdagmiddag werd het dode lichaam gevonden van een vrouw in de vijver achter de neuropsychiatrische kliniek Sint-Jozef in de Boterstraat in Pittem. Het gaat om een patiënte (66) die vermist was nadat ze uit het ziekenhuis weg was ontsnapt. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om andere mogelijkheden te kunnen uitsluiten. (AHK)