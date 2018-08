Lege bowling verdwijnt voor 40 flats PLANNEN VOOR WOONPROJECT ZES JAAR NA VERHUIS JOYKEN CHARLOTTE DEGEZELLE

28 augustus 2018

02u30 0 Pittem Zes jaar nadat bowling Joyken van Pittem naar Zwevezele verkaste, zijn er plannen voor de leegstaande bowling langs de Tieltstraat. Een projectontwikkelaar wil het hoekpand vervangen door ruim 40 appartementen. Het gemeentebestuur verwacht binnenkort een bouwaanvraag.

Dertien jaar nadat Johny Martens de leegstaande meubelzaak Dano Form omvormde tot bowling Joyken, kreeg hij in 2012 te horen dat het pand op de hoek van de Tieltstraat en de Koolkenstraat verkocht was aan Lafaut Projects. Zij waren van plan er een woonproject op te ontwikkelen, al was er nog niets concreet. Hoewel Johny niet onmiddellijk moest vertrekken, wist hij dat zijn zaak op lange termijn geen toekomst meer had op die stek en hij zocht naar een alternatief. In juni 2012 rolden er voor het allerlaatst bowlingballen over de banen in het pand. Na de sluiting werden de bowlingbanen uitgebroken en heropgebouwd op de Hille in Zwevezele. Daar heropende Johny zijn bowling enkele maanden later in de oude toonzalen van Jong Wonen. Sindsdien staat de vroegere bowling in Pittem leeg. In 2016 waren er plannen voor een rusthuis en serviceflats op de site, maar die kregen noch van de gemeente noch van de provincie groen licht.





Aanslepende leegstand

Dat project zal straks daarentegen verrijzen tussen de Muizebeekstraat en de Fonteinestraat op de verloederde parking van Voeders Gotelaere, zoals u eerder in deze krant kon lezen. Maar ook aan de aanslepende leegstand van het gebouw dat dateert uit 1967 en vastgesteld is als bouwkundig erfgoed, lijkt er nu binnenkort toch een einde te komen. Meer nog, de oude bowling gaat tegen de vlakte en moet een aangename woonplek worden op wandelafstand van de Pittemse Markt.





Twee grote blokken

"Het project dat de ontwikkelaar op de site voorziet is vandaag nog niet ingediend bij de gemeente, maar zit in de eindfase", weet schepen van omgevingsvergunningen Peter Gelaude (CD&V). "Er is sprake van dik 40 appartementen voor de verkoop. Concreet wil men op de site graag twee grote blokken bouwen: de ene op de hoek van de Tielt- en de Koolkenstraat, de andere aan de Koolken- en Fonteinestraat. Tussen beide delen is er in een tuin voorzien." Dat moet voorkomen dat het één massief woonblok wordt dat de omgeving overheerst.





Handelspanden

"Daarnaast is ook bepaald dat de blokken afbouwen in aantal verdiepingen naar de straatzijde toe. Van vier naar twee. Het parkeren gebeurt volledig ondergronds en op het gelijkvloers is er sprake van twee tot drie handelspanden. Tot slot is het de bedoeling dat er langs de Koolkenstraat wat achteruit gebouwd wordt, zodat die straat een beetje verbreed kan worden."