Landschapsverkenning met de fiets 25 mei 2018

02u39 0

Met de lente in het land worden heel wat fiets- en wandeltochten gepland. Regiogids Geert Storme heeft een nieuwe fietsroute uitgewerkt en gidst deelnemers doorheen het Pittemse en Egemse landschap. Op zondag 27 mei kan iedereen om 14 uur deze landschapsverkenning in primeur ontdekken. Er wordt om 14 uur gestart aan het bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest op het marktplein. Om praktische redenen graag inschrijven op onthaal@pittem.be of 051/46.03.50.





(DJP)