Landbouwminister Koen Van den Heuvel op bezoek in Pittemse varkensboerderij Sam Vanacker

11 april 2019

17u30 0 Pittem Hoog bezoek in varkensbedrijf Sint-Amandshof donderdag. Koen Van den Heuvel (CD&V), die in februari Joke Schauvliege opvolgde als minister van Landbouw en Milieu, kreeg er een rondleiding op het bedrijf.

Het bezoek van Van den Heuvel kadert binnen een reeks van bedrijfsbezoeken waar de minister al langer mee bezig is. Bedoeling is om de landbouwsector beter te leren kennen. “Eerder vandaag ben ik op een zorgboerderij in Nevele langs geweest en een paar weken terug ben ik in het kader van mijn bevoegdheid als minister van visserij ook al op zee geweest. Volgende week ga ik langs bij een fruitbedrijf. Op dat lijstje mocht uiteraard een West-Vlaams varkensbedrijf niet ontbreken.”

De keuze voor het Sint-Amandshof in Pittem is geen toeval. Zaakvoerders Lieven Lafaut en echtgenote Tania De Roo zetten al langer heel sterk in op duurzaamheid en dierenwelzijn. Zo opende het koppel vorig jaar nog een ultramoderne kijkstal, waar de varkens veel ruimte hebben en vrij kunnen rondscharrelen. De dieren kunnen via grote ramen 24 uur op 24 bekeken worden door bezoekers en passanten. Tegelijk is ook het zuiveringssysteem voor de varkensmest er heel erg innovatief. Zo wordt de mest eerst gescheiden en daarna natuurlijk gezuiverd door een groot rietveld dat achter het bedrijf ligt. Pas daarna wordt het gezuiverde water geloosd.

De minister werd vergezeld door het Pittemse schepencollege en gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). Zaakvoerder Lieven Lafaut nam het voltallige gezelschap op sleeptouw en gaf tijdens de rondleiding deskundig uitleg over de realisatie van de kijkstal (de plannen ervan werden overigens door de vorige minister van Landbouw Joke Schauvliege goedgekeurd), over de mestverwerkingsinstallatie en over de zuivering door de rietvelden.