Landbouwer blust zelf brand in beerput van varkensstal in renovatie

01 februari 2019

19u09

Op een varkenskwekerij langs de Straatgoedweg in Egem is vrijdag kort voor de middag brand ontstaan in een beerput. Dat gebeurde in een stal die gerenoveerd wordt en daarom werd leeggemaakt. Bij schijfwerken moet een vonk gereageerd hebben met ammoniakdampen die nog in de bijna lege beerput hingen. De aanwezigen konden het vuur zelf doven dankzij de inzet van een hogedrukreiniger. Niettemin werd uit voorzorg de brandweer gebeld. De blussers konden zich beperken tot nazicht. De schade bleef beperkt.