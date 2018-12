Laatste molenaar van De Plaatsmolen overleden Joris Defour

31 december 2018

09u04 0 Pittem Zaterdag laatstleden is op 91-jarige leeftijd Etienne Goethals zachtjes ingeslapen in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Etienne Goethals woonde zijn hele leven in de schaduw van De Plaatsmolen aan de Schuiferskapellestraat in de omgeving van de sportterreinen aan de sporthal, en was de laatste actieve molenaar van de molen.

Etienne Goethals kwam uit een rasechte molenaarsfamilie. Zijn overgrootvader Petrus Goethals bouwde er in 1850 een eerste houten windmolen. In 1909 besliste zijn grootvader Kamiel Goethals om de houten windmolen af te breken en er een stenen windmolen te bouwen, wat toen een forse investering was. Vader Remi Goethals baatte de molen verder uit tot het de beurt was aan Etienne zelf om molenaar te worden. Intussen kwam er in 1949 een elektrische motor in de molen, de wieken waren versleten en met een elektrische motor was men niet meer gebonden aan het aanwezig zijn van wind om te malen. Toen Etienne 65 jaar werd in 1992 werd besloten om te stoppen met malen en ging Etienne op rust. Intussen was de molen eigendom geworden van het gemeentebestuur die er restauratieplannen mee had. Vijf jaar terug werd de molen afgebroken en helemaal opnieuw opgebouwd. De romp is heropgebouwd maar het binnenwerk is nog niet terug geplaatst. Het was ooit de wens van Etienne om de molen terug maalvaardig te zien, maar dat mocht hij nu niet meer meemaken. Etienne Goethals werd op 26 februari 1927 geboren en huwde in 1958 met Christiane Vande Casteele. Hij heeft nog een zoon Luc die getrouwd is met Mieke Vanacker en een kleinzoon Martijn. Naar zijn wens zal de uitvaartdienst plaats hebben in intieme kring.