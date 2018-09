Laatste Achielle's Retro Ride 04 september 2018

02u38 0 Pittem Op zondag 9 september is er de vijfde en voorlopig laatste editie van de Achielle's Retro Ride. Er zullen terug een 150-tal goedgeklede deelnemers verzamelen aan de fietsenfabriek aan de Brugsesteenweg in Egem.

De Achielle's Retro Ride is een leuke fietsrit in retrostijl en wordt georganiseerd door het familiebedrijf Oosterlinck die de Achielle's fietsen vervaardigt en verkoopt.





Voor komend weekend zijn de huurfietsen allemaal verhuurd, wie zelf over een Achielle beschikt kan nog aansluiten.





Laatste rit

"Toch zal dit voorlopig onze laatste rit zijn. De organisatie vergt echt veel te veel werk en is nog moeilijk te combineren met het vele werk in de fietsenfabriek," aldus Tom en Peter Oosterlinck die samen met vader Jan voor Achielle staan.





Veel inzet

De productie van elektrische Achielle's fietsen vergt momenteel ook veel inzet. Zondag kan iedereen nog eens de bretellen bovenhalen, de tweed vest, de retroshirt en de vintagejurk. Er is een rondleiding in het atelier voorzien en de rit start rond 13 uur voor 30 kilometer met een stop in restaurant 't Hazeveld in Ardooie en het Kasteelpark in Zwevezele, waar steeds een hapje en drankje is voorzien.





Deelnemen kost 20 euro, meer info op retroride@achielle.be.





(DJP)