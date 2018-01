Kunst lenen in de bib 27 januari 2018

03u22 0 Pittem De bibliotheek van Pittem is gestart met het project Kunst@huis-Kunstuitleen. Met dit project wil de bibliotheek kunstwerken van plaatselijke kunstenaars uitlenen aan geïnteresseerde personen of bedrijven.

Er zijn acht Pittemse kunstenaars die hun werken aanbieden via een online-catalogus op de website van de bibliotheek. Het zijn Annick Debonné, Janny Quartier, Edith Eggermont, Nicole Vandendriessche, Koen Syoen, Eric Deman, Samya Hamid en Jeanine Schoonaert, allen lid van de plaatselijke kunstkring Ter Cauwe. Het zijn voornamelijk schilderijen, maar ook beeldhouwwerken of geweven stukken.





Volgens de waarde van het schilderij kan men uitlenen voor een bedrag van 10 tot 15 euro voor drie maanden. In die prijs is een verzekering voorzien voor het transport heen en terug en voor de duur van het verblijf bij de lener. De vergoeding gaat volledig naar de kunstenaar die op die manier ook wordt ondersteund. De gemeente Pittem draagt de kosten van de verzekering. Intussen zijn er een vijftigtal werken opgenomen in de catalogus.





"Dit is voor onze plaatselijke kunstenaars een droom die uitkomt. We voelen ons heel gesterkt door dit initiatief", omschrijft voorzitter Edith Eggermont van ter Cauwe. Volgens bibliothecaris Patrick Vanden Berghe is dit nieuwe unieke initiatief een verrijking en verruiming van de werking van de bib. (DJP)