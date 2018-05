Kringloopkrachten zoeken hulp 29 mei 2018

De Dag van Kringlooptuinieren vind plaats op zaterdag 9 juni op het demoveld van het containerpark in de Fonteinestraat in Pittem. De hele dag staan kringloopkrachten of compostmeesters je met raad en daad bij. Er worden ook twee compostvaten verloot en je krijgt vijftig procent korting bij het bestellen van vaten of bakken. Daarnaast krijgt ieder gezin ook nog eens vijftig liter compost gratis mee en krijgen bezoekers ook een drankje. Het is ook de dag om de kippen op te halen van de kippenactie. Ieder gezin kan drie kippen kopen voor vijf euro per kip en er zijn tweehonderd kippen beschikbaar. Bestellen kan tot 1 juni in het gemeentehuis, bij de kringloopkrachten op het demoveld iedere zaterdagvoormiddag of via bart.bonte@skynet.be.





De compostmeesters zijn ook op zoek naar nieuwe krachten om hun ploeg te versterken. De afvalintercommunale biedt een vierdelige opleiding met basisinformatie over kringlooptuinieren. (DJP)