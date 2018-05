Kortparkeren in delen van Tieltstraat 03 mei 2018

In bepaalde delen van de Tielstraat komt er binnenkort kortparkeren in afgebakende zones. Nu komt het veelvuldig voor dat er niet kan geparkeerd worden aan winkels en apotheken omwille van langparkeerders.





De handelaars in de Tieltstraat maakten deze problemen over aan het gemeentebestuur die diverse mogelijkheden bekeek. Uiteindelijk kwam kortparkeren als beste oplossing uit de bus. Dit zal gebeuren ter hoogte van de huisnummers 20, 43, 59 en 72, zijnde krantenwinkel De Pen, de apotheken Delember en Vermeulen en slagerij Mestdagh. Men zal er 15 minuten mogen parkeren van maandag tot vrijdag, van 8 tot 18 uur en op zaterdagvoormiddag van 8 tot 12 uur. Een parkeerschijf plaatsen in de wagen is verplicht. (DJP)