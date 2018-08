Koppel gewond bij frontale klap 30 augustus 2018

02u37 0

Bij een botsing langs de Vijfstraat op de grens van Meulebeke en Pittem is gisterenvoormiddag rond 11 uur een koppel uit Roeselare gewond geraakt. R.V.E (43) en A.V.E (41) botsten er in een flauwe bocht met hun auto frontaal tegen het voertuig van V.L. (23) uit Pittem.





Door de klap vloog de auto van het koppel in de gracht. Metn lichte verwondingen moesten ze naar het ziekenhuis overgebracht worden. Een duiker liep schade op en er liep wat olie in de beek. (LSI)