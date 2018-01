Koorzangers in de bloemetjes gezet 02u38 0 Foto J. Defour

Bij het Egemse Gemengd Koor werden drie zangers in de bloemetjes gezet voor vele jaren lidmaatschap. Het waren drie sopranen die werden gehuldigd. Maddy Van Walleghem is 30 jaar lid van het koor en ook voorzitster Andrea Hollevoet is reeds 30 jaar zanger bij het koor. Voor 20 jaar lidmaatschap werd Brigitte Pynseel gehuldigd. De drie gevierden kregen ook de erepenning van de provincie West-Vlaanderen overhandigd door provincieraadslid en Wingens burgemeester Hendrik Verkest.





(DJP)