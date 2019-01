Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver brengt zijn nieuwjaarswensen uit Joris Defour

06 januari 2019

16u13 0 Pittem Het is een traditie geworden van de Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver dat ze op de eerste zondag van het jaar hun nieuwjaarswensen uitbrengen naar de inwoners van de gemeente.

De muzikanten verzamelen in hun lokaal café De Gilde bij cafébazin Dina en Björn om dan in optocht naar de zaal Broeders Maristen te gaan om daar elkaar een muzikaal nieuw jaar toe te wensen. Voorzitter Pascal De Jaeghere hield de toespraak voor de muzikanten en de genodigden en ook burgemeester Ivan Delaere sprak zijn nieuwjaarsboodschap uit in het gezelschap van zijn voltallig schepencollege. Tijdens de ontvangst mocht de fanfare ook directeur Bart Snauwaert van de academie voor muziek en woord van Tielt verwelkomen die tevens Vlamo West-Vlaanderen vertegenwoordigde. Ook de nieuwe deken van Zotte Maandag, Marc Ballekens, kwam de muzikanten zijn Nieuwjaarsgroet overbrengen. Het wordt voor de muzikanten ook meteen een druk jaar. Tijdens het Paasweekend van 19 en 20 april brengen ze hun jaarlijks lenteconcert in het Buurthuis in Egem, tijdens de kermisdagen volgt het kermisconcert en in oktober nemen ze deel aan de evaluatieconcerten van Vlamo West-Vlaanderen in Kortrijk waar ze hun kunnen willen bewijzen voor een deskundige jury.