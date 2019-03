Kokerstraat krijgt hondenloopweide Sam Vanacker

05 maart 2019

11u10 0 Pittem Pittemse hondenbaasjes kunnen straks hun geliefde viervoeters vrij laten lopen in een speciale zone voor honden. Er komt namelijk een hondenloopweide op het driehoekig grasveld tussen de Kokerstraat en de voetbalterreinen. Volgens burgemeester Ivan Delaere (CD&V) is het hout voor de omheining al besteld.

In aanloop naar de voorbije gemeenteraadsverkiezingen bleek dat de vraag naar een hondenweide bij heel wat Pittemnaars sterk leefde. Oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NPE) herhaalde maandagavond op de gemeenteraad die vraag en stelde meteen vier mogelijke locaties voor. Hij riep de gemeenteraad op een keuze te maken tussen de Godelievestraat, de Jozef Cardijnstraat, het parkje aan de parking van supermarkt Okay en het veld aan de Kokerstraat.

Burgemeester Ivan Delaere reageerde dat het schepencollege niet stilgezeten had en dat ze al een locatie op het oog hadden. “Wij dachten zelf ook aan het grasveld aan de Kokerstraat. Met 1.500 vierkante meter is er namelijk meer dan genoeg ruimte, terwijl er op die locatie ook het minste overlast zal zijn voor de omgeving. Het hout voor de omheining is al besteld. Verder voorzien we een toegangspoortje en uiteraard een hondenpoeppaaltje. Van zodra het materiaal geleverd is gaan we aan de slag.”