Knuffelturnen voor peuters 27 februari 2018

Gezinsbond Pittem pakt uit met knuffelturnen. Op zaterdagen 3 en 10 maart kan je telkens van 10 tot 11 uur terecht in de Zaal Broeders Maristen. Knuffelturnen is een plezierige manier om jonge kinderen te leren bewegen. De doelgroep zijn peuters tussen 2 en 4 jaar, samen met een van de ouders of grootouders. De plaatsen zijn beperkt tot maximaal 12 peuters. Lesgeefster is Nele Verdru en voor de twee sessies betalen leden van de Gezinsbond 10 euro, en niet-leden 15 euro. Inschrijven op 051/46.50.92 of via andre.helsen@skynet.be. (DJP)