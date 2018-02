Kledingzaak Vervaeke wordt La Fiducia PHILIPPE (62) EN CHRISTINE (60) GEVEN NA 36 JAAR DE FAKKEL DOOR SAM VANACKER

01 februari 2018

02u29 0 Pittem Schoonheidssalon en kledingzaak La Fiducia uit Gits opent zaterdag een tweede vestiging in de Koolkensstraat in Pittem. Zaakvoerster Nele Tampere neemt er de bekende kledingzaak Vervaeke over van Philippe Vervaeke (62) en Christine Debeuckelaere (60), die beslisten om na 36 jaar achter de toonbank de fakkel door te geven.

Nele Tampere (37) runt sinds 2004 La Fiducia in de Stationsstraat in Gits en verhuisde anderhalf jaar geleden naar een groter pand in dezelfde straat. Nu gaat ze nog een stap verder. "Intussen heb ik met Bianca en Lieselot twee goeie krachten aan boord gehaald, waardoor er wat mogelijkheden zijn ontstaan. Toen ik zes maanden geleden met een paar vriendinnen uit de streek een avondje ging stappen in Pittem, zeiden ze me dat Gits toch een eindje rijden was. Op dat moment is het idee voor een tweede zaak ontstaan. Als zij niet naar mij konden komen, dan kwam ik maar naar hen."





66 jaar traditie

Nele ging op zoek naar een pand en kwam via een lokaal makelaar - toevallig een nichtje van Philippe Vervaeke - te weten dat de zaakvoerders van kledingzaak Vervaeke stilaan over hun pensioen nadachten. "Eigenlijk gingen we nog een paar jaar verder doen", zegt zaakvoerder Philippe. "We hadden de stopzetting nog nergens aangekondigd, maar hadden het wel al aan de familie verteld. Zowel mijn echtgenote als ik waren eerst compleet overdonderd dat het plots zo snel ging, maar zulke kansen komen niet uit de lucht gevallen. En het klikte meteen met Nele."





Aanbod uitbreiden

Philippe en zijn echtgenote Christine Debeuckelaere zijn erg tevreden dat er een toekomst is voor hun winkel in de Koolkensstraat. Ander dreigde er een einde te komen aan een erg mooie traditie, want Vervaeke werd welgeteld 66 jaar geleden opgericht door de moeder van Philippe. "De derde generatie heeft geen interesse om de winkel over te nemen", legt Christine uit. "Maar dankzij Nele zal de traditie nu in zekere zin toch verder gezet worden. Bovendien mag ik nog zolang blijven meewerken in de zaak als ik wil, terwijl ook mijn rechterhand Evelien mag blijven. Zo kunnen de klanten nog steeds dezelfde vertrouwde gezichten verwachten."





"De bestaande damescollectie blijft behouden, maar uiteraard ga ik wel mijn eigen accenten leggen en het aanbod uitbreiden", pikt Nele verder. "De focus komt op mode en geschenken, denk aan geurkaarsjes, leuke geboortekaartjes en gepersonaliseerde babykledij. Voor de heren komt er een koffiehoek en voor de kinderen voorzien we een speelhoekje. Of Christine en ik dezelfde smaak delen? Laat ons zeggen dat we elkaar perfect aanvullen."





La Fiducia opent komende zaterdag





3 februari voor het eerst de deuren in Pittem.





Ter gelegenheid van de openingsweek worden klanten getrakteerd op een gratis glaasje bubbels en is de winkel op donderdag 8 februari uitzonderlijk open tot 21 uur. Nog in de marge van de overname organiseert La Fiducia een grote outletverkoop van kleding op 16,17 en 18 maart in Zaal Den Akker in Hooglede.