Klanten Torreke steunen De Parel 02u34 0 Foto Joris Defour

De 'Vrienden van 't Torreke' hebben voor het eerst een actie georganiseerd in hun stamcafé Torreke in de Lichterveldestraat in Pittem. Geïnspireerd door de Warmste Week ondernamen ze eigen acties: ze verlootten een gerookte beenhesp waarvan het gewicht moest geraden worden en deden een enveloppenactie, waarbij je altijd prijs had. "Als goede doel kozen we voor De Parel, een basisschool voor bijzonder onderwijs binnen het orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald in Roeselare, waar mijn kleinkind school loopt", zegt voorzitter Jacques Vandenhende. Er werd 2.000 euro opgehaald. Cafébaas Piet Van Aerde rondde het bedrag af. De winnaar van de beenhesp benaderde het gewicht tot op één gram, ze woog 9,192 kg.





(DJP)