Kinderstoet verhuist terug naar de maandag nadat opkomst op zaterdag twee jaar op rij tegen viel Sam Vanacker

24 januari 2019

18u17 0 Pittem De Dag van het Kind en de daarmee gepaard gaande kinderstoet, die telkens net voor Zotte Maandag in Pittem plaats vindt, zal dit jaar terug op maandag worden georganiseerd. Twee jaar terug besliste het organiserend comité om de stoet te verplaatsen naar de zaterdag, maar op die beslissing komt men nu terug.

“De cijfers zijn wat ze zijn”, klinkt het bij jeugdschepen Annick Bonné (CD&V). “In 2017, toen de stoet nog op maandag was, hadden we 235 deelnemertjes. Het jaar nadien, toen we de stoet verplaatsten naar de zaterdag, zaten we op 205. Dat het het eerste jaar wat achteruit gaat, tot daar aan toe, maar vorig jaar hadden we opnieuw dertig kinderen minder. En dat terwijl we een bijzonder sterk programma hadden, met onder andere de Ketnetband. Die evolutie baart ons zorgen. We hebben woensdagavond met het comité een stevig debat gevoerd en uiteindelijk hebben we beredeneerd beslist om terug te keren naar de traditie. De stoet is per slot van rekening 38 jaar op de maandag geweest.”

Twee jaar terug besliste het comité om de kinderstoet te verplaatsen naar de zaterdag, vooral om werkende ouders de kans te geven om mee te genieten van de stoet. “De concurrentie van andere activiteiten dat weekend hadden we onderschat”, geeft de schepen toe. “Maar dit jaar hopen we dus opnieuw meer kinderen te kunnen verwelkomen. We knopen terug aan bij de traditie, met een volwaardig kinderprogramma op maandag.”

De Dag van het Kind zal plaatsvinden op maandag 8 juli. De week nadien is het Zotte Maandag.