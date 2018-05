Kinderkoor Solferbloem voert musical 'Herrie op het Eiland op' 24 mei 2018

02u42 0

Het kinderkoor Solferbloem heeft de musical 'Herrie op het Eiland' opgevoerd in het Buurthuis in Egem. Het was al de elfde keer dat Solferbloem uitpakte met een musical. De musical vertelt het verhaal van een gangster die met zijn liefje en maten onderduikt op een tropisch eiland, samen met een gestolen schat. Alles gaat goed tot er een cruiseschip aanmeert: de reizigers zorgen voor herrie. De musical had een bezetting van 26 acteurs, die werden gecast door Jeannot Vanhaecke en Kelly Quintyn. Katrien Naert leerde de dansjes aan en de muzikale leiding was in handen van Katleen Vincent en Charlotte Vergote.





(DJP)